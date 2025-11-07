Há 31 anos, DJ Strong faz da pista de dança o palco da própria história

O consagrado DJ de Macapá celebra a trajetória com uma noite de festa e recorda, no SNTV, as origens e as canções que atravessaram gerações.

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma noite de pura nostalgia e celebração vai marcar os 31 anos de carreira de um dos DJs mais consagrados de Macapá. Luís Carlos, o ‘DJ Strong’, transformou pistas em palcos de emoção ao longo das últimas três décadas, embalando amizades, romances e memórias. Agora, ele prepara luzes e equipamentos para comemorar a trajetória que começou com a inspiração do pai “controlista de som” e se consolidou com hits que parecem eternos. A festa será nesta sexta-feira (7).

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior