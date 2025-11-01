Homem com histórico de agressões é preso por espancar companheira grávida

Da REDAÇÃO
Um homem de 29 anos, com extenso histórico de violência contra mulheres, foi preso nesta quinta-feira (30) após espancar a companheira grávida de quatro meses, em Macapá. O caso mais recente de agressão ocorreu no bairro dos Congós e foi registrado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).
De acordo com a investigação, o suspeito desferiu socos na cabeça da vítima, tapas no rosto e chegou a cuspir nela, além de proferir ofensas e ameaças. A jovem, de 18 anos, relatou que as agressões não eram inéditas e que a violência se intensificou após o início da gestação, provocando forte abalo físico e emocional.
A delegada Marina Guimarães, titular da DEAM de Macapá, informou que o homem já possuía diversas ocorrências anteriores, com registros por injúria, ameaça, furto e lesão corporal praticados contra companheiras anteriores. “Esse indivíduo possui um extenso histórico de ocorrências policiais e vinha repetindo o mesmo padrão de comportamento com a atual vítima, que se encontrava em situação de vulnerabilidade”, destacou.
O suspeito foi localizado por agentes da DEAM nas proximidades de sua residência e preso sem resistência. Após o cumprimento das formalidades legais, ele foi encaminhado à audiência de custódia.
A Polícia Civil reforçou que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma segura e sigilosa nas Delegacias Especializadas ou pelo disque 180, canal nacional de atendimento às mulheres vítimas de violência.