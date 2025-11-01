Homem com histórico de agressões é preso por espancar companheira grávida

Prisão, feita por agentes da DEAM, ocorreu no bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 29 anos, com extenso histórico de violência contra mulheres, foi preso nesta quinta-feira (30) após espancar a companheira grávida de quatro meses, em Macapá. O caso mais recente de agressão ocorreu no bairro dos Congós e foi registrado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a investigação, o suspeito desferiu socos na cabeça da vítima, tapas no rosto e chegou a cuspir nela, além de proferir ofensas e ameaças. A jovem, de 18 anos, relatou que as agressões não eram inéditas e que a violência se intensificou após o início da gestação, provocando forte abalo físico e emocional.

A delegada Marina Guimarães, titular da DEAM de Macapá, informou que o homem já possuía diversas ocorrências anteriores, com registros por injúria, ameaça, furto e lesão corporal praticados contra companheiras anteriores. “Esse indivíduo possui um extenso histórico de ocorrências policiais e vinha repetindo o mesmo padrão de comportamento com a atual vítima, que se encontrava em situação de vulnerabilidade”, destacou.

O suspeito foi localizado por agentes da DEAM nas proximidades de sua residência e preso sem resistência. Após o cumprimento das formalidades legais, ele foi encaminhado à audiência de custódia.

A Polícia Civil reforçou que denúncias de violência doméstica podem ser feitas de forma segura e sigilosa nas Delegacias Especializadas ou pelo disque 180, canal nacional de atendimento às mulheres vítimas de violência.