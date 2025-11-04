Homem que encostou revólver na cabeça da ex-companheira tem arma apreendida

Policiais civis da Deam apreenderam a arma na casa do acusado, na zona oeste de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 46 anos, investigado por ameaçar sua ex-companheira com um revólver, teve a arma apreendida durante uma operação policial realizada nesta terça-feira (4) no bairro Lagoa Azul, no KM-9, zona oeste de Macapá. A ação foi da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), após autorização judicial.

De acordo com as investigações, o suspeito teria encostado o revólver calibre .38 na cabeça da vítima durante uma discussão, configurando ameaça grave de violência doméstica. Após representação do delegado José Manoel Pacheco ao Poder Judiciário, foi expedido mandado de busca e apreensão, que resultou na localização da arma, de munições e de outros acessórios.

A delegada titular da DEAM, Marina Guimarães, informou que o material apreendido será encaminhado para perícia técnica. O homem deverá responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e ameaça, ambos previstos na legislação penal.

As autoridades não divulgaram o nome do acusado. A Polícia Civil ressaltou a importância das denúncias em casos de violência doméstica e reafirmou o compromisso da DEAM em proteger as vítimas e responsabilizar os agressores.