Incêndio causa pânico da COP30 em Belém

Um incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira, um conjunto de estandes na Zona Azul da COP30, em Belém. As chamas começaram em um dos espaços internos e, rapidamente, avançaram para estruturas próximas. Ainda não há informações oficiais sobre o que provocou o fogo.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento de pânico: participantes correndo, funcionários tentando orientar a saída e o fogo consumindo parte da área destinada às negociações internacionais. O Corpo de Bombeiros evacuou toda a Zona Azul e conseguiu controlar o incêndio cerca de 15 minutos depois. Apesar da destruição, não houve feridos.

A área atingida permanece completamente isolada. Equipes de segurança e engenharia fazem uma avaliação estrutural para entender se há risco de novos focos ou desabamentos. A ONU, responsável pela organização da COP, ainda não informou como o cronograma será afetado.

Oficialmente, a conferência deveria terminar nesta sexta-feira. Mas, com a destruição de estandes e equipamentos, o cenário é de indefinição. A ONU ainda não comunicou se as negociações serão adiadas ou encerradas antes do previsto. Até agora, a orientação é aguardar uma avaliação completa dos danos.

A expectativa é de que um comunicado oficial seja divulgado para a imprensa nas próximas horas, esclarecendo como a COP30 deve continuar ou se poderá ser concluída em condições seguras. Enquanto isso, a Zona Azul permanece vazia.