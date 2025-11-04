Jornalistas estrangeiros viajam para COP30 e são roubados no Ver-O-Peso

Equipe internacional foi assaltada com faca e terçado em ponto turístico de Belém antes da conferência climática. Foto: Ministério do Turismo

Por SELES NAFES

A conferência do clima da ONU, a COP30, ainda nem começou, mas a segurança já é um dos maiores desafios para os governos Lula e Helder Barbalho. No último domingo (2), uma repórter da Argentina e um cinegrafista, de nacionalidade não confirmada, foram roubados em Belém.

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o Portal SN teve acesso, os jornalistas foram ameaçados por um jovem, de 19 anos, e um adolescente, de 16. Os assaltantes, em posse de faca e terçado, exigiram “passa tudo” e chegaram a agredir as vítimas.

Os jornalistas estavam próximo da Feira do Açaí e caminhavam em direção à Estação das Docas, quando foram abordados pelos criminosos, por volta de 13h. A repórter, de 51 anos, ficou machucada após ter o colar arrancado do pescoço à força.

Uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF) passava pelo local e flagrou as vítimas pedindo socorro. A equipe acionou a Polícia Militar, que conseguiu prender o suspeito e apreender o adolescente ainda no Ver-O-Peso, o maior cartão-postal da capital paraense.

Os pertences foram recuperados e devolvidos aos estrangeiros. Eles prestaram esclarecimentos, inicialmente, na Delegacia do Turista, mas registraram boletim de ocorrência na Central de Polícia de São Brás, por se tratar de caso em flagrante.

Para reforçar a segurança durante a COP30, o governo federal decretou Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Já a gestão de Helder Barbalho informou que intensificou o policiamento no período, que deve atrair visitantes de 190 países.

A COP30 está marcada para iniciar na próxima segunda-feira (10) e segue até o dia 21, em Belém. Chefes de Estado, jornalistas e ativistas do mundo todo já circulam pela capital paraense, onde é possível observar intensa presença de forças de segurança.