Jovem aprovado no CFO da PM dedica conquista aos avós que o criaram

O jovem de Tartarugalzinho, cidade a 230 km de Macapá, viu anos de esforço finalmente recompensados.

Por RODRIGO DIAS

A segunda-feira (17) foi marcada por emoção na vida de Christian Marques Moraes, de 22 anos. Ao ouvir seu nome na lista preliminar dos aprovados no Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Amapá (PMAP), o jovem de Tartarugalzinho viu anos de esforço finalmente recompensados.

O momento, registrado em vídeo, mostra seus avós paternos acompanhando, tensos, a transmissão ao vivo da Rádio Difusora de Macapá. A conquista do 7º lugar geral representou mais que uma aprovação: tornou-se uma homenagem à família que o formou.

Criado desde a infância pelos avós — e primo de uma colaboradora civil da segurança pública em Tartarugalzinho — Christian sempre teve o sonho de seguir carreira militar e dar orgulho àqueles que o acolheram.

“Meu sonho sempre foi dar orgulho à minha família, em especial aos meus avós que me criaram desde criança. Seguir o rumo militar sempre foi um desejo pra mim”, afirma.

Vindo de uma família de classe média baixa e aluno da rede pública durante toda a vida escolar, Christian conhece de perto o valor da persistência. Em 2021, tentou o concurso da Escola de Sargentos das Armas (ESA), sem aprovação. A experiência, porém, serviu de impulso.

“Não desisti e continuei estudando. Em 2025, a aprovação no CFO veio, graças a Deus e à ajuda da minha família”, celebra.

A vitória é dedicada principalmente aos avós, Seu Luiz Morais e dona Raimunda Ferreira, que o abraçaram emocionados ao ouvir o resultado.

“Sem o apoio emocional e financeiro deles, não seria possível me manter na capital para estudar para o certame”, destaca o futuro oficial.

A rede de apoio também incluiu sua namorada, Layana Campos, presença decisiva na organização dos estudos e no suporte emocional durante a preparação.

Morando em Macapá exclusivamente para se dedicar aos estudos, Christian resume o sentimento que o acompanha agora: gratidão.

“Todas as noites mal dormidas, a privação de sono e as dificuldades valeram a pena. Agora é hora de retribuir todo o apoio deles”, diz.

A Polícia Militar do Amapá, ao parabenizar Christian Marques Moraes, destacou a importância de trajetórias como a dele – marcadas por disciplina, comprometimento e forte alicerce familiar. Sua aprovação vai além do mérito individual: inspira e simboliza a força dos laços que o sustentaram, mostrando que o sucesso construído com amor e persistência é compartilhado por toda a comunidade.