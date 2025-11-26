Jovem que fazia selfies imitando faccionados é executado em Santana

Um homicídio chocou moradores do bairro do Paraíso, no município de Santana, a 17 km de Macapá, na tarde desta quarta-feira (26). O crime ocorreu na esquina da Rua Tancredo Neves com a Avenida São Paulo Apóstolo.

De acordo com relatos de populares, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima; o passageiro desceu do veículo e efetuou diversos disparos.

A vítima foi identificada como Pedro Henrique Martins dos Santos, de 18 anos, que trafegava em uma bicicleta quando foi surpreendido pelos tiros. Segundo testemunhas, ele ainda tentou fugir após os primeiros disparos, mas caiu poucos metros à frente e morreu no local.

Informações extraoficiais indicam que Pedro Henrique vinha recebendo ameaças recentemente. O pai, Aldenor Sena, relatou que o filho costumava, em tom de brincadeira, fazer gestos associados a facções criminosas, embora não pertencesse a nenhum grupo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e encontrou diversas cápsulas de munição próximas ao corpo, o que poderá auxiliar na investigação.

A Polícia Civil apura o caso e, até o momento, as motivações do crime permanecem desconhecidas.