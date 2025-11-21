Jovem sofre várias facadas ao defender a mãe que era agredida por ex-marido

O crime ocorreu em uma área isolada de ramal no distrito de Piaçacá, na comunidade Santo Antônio. Acesso ao local é difícil e depende de deslocamento por embarcação.

Por RODRIGO DIAS

Um ato de coragem quase custou a vida de Wanderson Costa de Melo, de 27 anos, na madrugada desta sexta-feira (21), no município de Santana, no Amapá. O jovem foi gravemente esfaqueado ao tentar defender a mãe durante uma discussão violenta com o ex-marido dela.

O crime ocorreu por volta de 0h30, em uma área isolada de ramal no distrito de Piaçacá, na comunidade Santo Antônio, distrito a cerca de 60 km de Macapá.

Segundo o relato da mãe à Polícia Militar, após um desentendimento com o ex-companheiro, Wanderson interveio para protegê-la. Nesse momento, o agressor desferiu vários golpes de faca contra o jovem, atingindo-o no abdômen e na cabeça.

A vítima foi encontrada inconsciente, porém com vida. O acesso ao local é difícil e depende de deslocamento por embarcação, o que prejudicou a chegada imediata do socorro.

Com ajuda de vizinhos, a mãe conseguiu transportar Wanderson até a sede de Santo Antônio do Piaçacá, onde o Samu foi acionado. A equipe realizou os primeiros atendimentos de urgência antes de encaminhar o jovem para atendimento especializado.

Militares do 13º Batalhão estiveram no local, coletaram informações e iniciaram buscas pelo agressor. De acordo com o relatório da PM, apesar das diligências na região, o acusado conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal por arma branca. As investigações continuam para encontrar o suspeito.