Jovens levam água, caneta e apoio espiritual a candidatos antes do Enem em Macapá

Projeto “Evangelismo no Enem” transforma tensão pré-prova em acolhimento com orações, abraços e itens essenciais

Por RODRIGO DIAS

Em meio à tensão e aos olhares nervosos que antecediam a maratona de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Colégio Amapaense, no Centro de Macapá, um grupo de jovens ofereceu um oásis de alívio aos participantes.

Trata-se do projeto “Evangelismo no Enem”, uma iniciativa anual da rede interligados da Comunidade Evangélica Eterna Aliança que transformou o entorno de uma das principais escolas da capital em um ponto de acolhimento e fé.

Com louvor ao vivo, sorrisos e gestos de solidariedade, os voluntários distribuíram itens essenciais para o grande dia, como água e canetas, e acrescentaram um toque inspirador: chaveiros com mensagens de conforto e a oferta de orações e abraços para quem estava à beira do nervosismo.

“É sobre levar o amor de Jesus. Saímos da nossa igreja no bairro Jardim 1 e viemos até aqui, então pra gente é muito gratificante ver pessoas que de fato estão sendo confortadas nesse evangelismo,” pontuou Raylana Morais, líder do evangelismo.

A coordenadora do projeto ressalta ainda que o foco da ação, que está em sua sétima edição, é o apoio emocional e espiritual.

“Todo ano nós escolhemos uma escola. Esse ano, e no ano passado também, escolhemos o Colégio Amapaense para vir aqui espalhar um pouco sobre o amor de Deus, distribuir águas, canetas, chaveiros com frases inspiradoras que possam confortar o coração dessas pessoas que hoje estejam nervosas por conta da prova do Enem,” acrescentou.

Entre os jovens que receberam o carinho e o apoio do grupo estava Mateus Guedes, de 18 anos, que faz o exame pela primeira vez. Ele descreveu a iniciativa como um incentivo importante para enfrentar a pressão do momento.

Ao ser questionado sobre o que achou de receber o apoio, o candidato de primeira viagem demonstrou gratidão.

“Ah, achei um momento muito divertido, porque isso incentiva a gente quando a gente vai fazer a prova e a gente fica muito nervoso no começo. Trouxe uma paz”, disse Mateus.

O nervosismo, segundo ele, é o maior desafio.

“Eu espero conseguir passar, porque às vezes a gente se esforça tanto e acaba ficando tão, tão nervoso que a gente acaba se perdendo no meio da prova”, concluiu.

O projeto “Evangelismo no Enem” mostra que a preparação para o exame não se resume apenas ao conteúdo didático, mas também envolve o bem-estar mental e emocional dos milhares de jovens que buscam uma vaga no ensino superior.

Ao levar a mensagem da fé e o conforto humano, o grupo da Eterna Aliança injeta uma dose de esperança e carinho nas horas finais de ansiedade, provando que um simples abraço ou uma palavra amiga pode fazer toda a diferença antes do portão fechar.