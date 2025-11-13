Jurado de morte, diretor do Iapen passa a usar carro blindado e escolta

Prêmio em dinheiro teria sido oferecido para executar o delegado Luiz Carlos Gomes, que intensificou combate ao crime dentro do presídio; Sejusp monitora facções

Por SELES NAFES

Uma facção criminosa com predominância dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) teria ordenado o assassinato do atual diretor da cadeia, o delegado da Polícia Civil Luiz Carlos Gomes dos Santos. O Portal SN apurou que até um prêmio em dinheiro já teria sido oferecido para quem executasse o homicídio.

Desde que assumiu a direção do Iapen, no começo da gestão Clécio, o delegado endureceu o combate às facções, transferindo lideranças para presídios federais e comandando operações que desarticularam a comunicação clandestina dentro do complexo. Luiz Carlos mudou o sistema de visitas, proibiu proibiu que advogados e até servidores ingressassem com celulares ou qualquer dispositivo eletrônico.

As ações resultaram na apreensão de aparelhos, drogas e na prisão de servidores envolvidos com o crime organizado — entre eles policiais penais e até professores. O caso mais recente foi o do diretor da Escola Penitenciária São José, flagrado repassando cinco celulares e drogas para um detento. Essas ações são apontadas como a causa da redução de homicídios ligados ao crime organizado.

Ameaças e carros

O setor de inteligência da Sejusp monitora os movimentos das facções e investiga as ameaças, que não são novidade, mas se intensificaram nos últimos dias a ponto de forçar medidas inéditas.

Duas delas foram a criação de um serviço permanente de segurança e escolta pessoal da diretoria, com efetivo formado por policiais penais de elite, e a implantação de uma gerência de segurança institucional.

A Secretaria de Segurança Pública também disponibilizou dois veículos blindados para uso do delegado. Além disso, novas transferências de detentos para o sistema federal já foram realizadas, e o Iapen aguarda decisão judicial para enviar outro grupo de presos.