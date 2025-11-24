Lancha ‘Celebridade’ faz a viagem entre Santana e Santarém na metade do tempo

Embarcação encanta pela segurança, conforto e rapidez num trajeto de apenas 12h

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A navegação de passageiros na região amazônica ganhou um novo destaque com a Lancha Expresso Celebridade, embarcação do grupo Gold Star que tem se consolidado como uma das opções mais rápidas e confortáveis na rota Santana/Santarém/Santana. A lancha realiza o trajeto com escalas em Monte Alegre, Prainha e Almeirim em um tempo recorde de apenas 12 horas, metade do tempo gasto por navios convencionais, que levam até um dia meio para concluir o percurso.

Com capacidade para 139 passageiros e cinco tripulantes, a Expresso Celebridade parte de Santana todas as quartas-feiras e de Santarém às segundas-feiras, oferecendo aos viajantes uma alternativa ágil e segura para deslocamentos entre as duas cidades e os municípios atendidos ao longo do trajeto.

O conforto a bordo também é um diferencial. A embarcação conta com dois motores de 600HP’s, poltronas reclináveis, lanchonete, banheiros, área de descanso na popa e todos os itens essenciais de segurança, como coletes salva-vidas distribuídos em pontos estratégicos. A estrutura foi planejada para garantir bem-estar durante toda a viagem, mesmo em longas rotas pelos rios da Amazônia.

Pertencente ao grupo Gold Star, que opera com sete embarcações nos rios da Amazônia, a Expresso Celebridade integra um movimento de modernização do transporte fluvial regional, unindo rapidez, segurança e qualidade no atendimento aos passageiros. Roberto Santos é representante comercial e conta que usa a embarcação para desempenhar suas atividades.

“Eu percorro essas localidades, Almeirim, Prainha e outras, e preciso sempre retornar com rapidez para Macapá onde moro. Então, quando lancha já vai para Santarém na quarta-feira, eu retorno nela mesmo já na segunda-feira. Ou seja, é fundamental para eu conseguir bater as minhas metas de vendas mensais, garantindo uma boa renda”, assegura.

Com sua operação pelos rios que interligam localidades do Pará e Amapá, a lancha Celebridade fortalece a integração entre cidades do Baixo Amazonas e do Amapá, contribuindo para a mobilidade e estimulando a economia local por meio de uma logística mais eficiente.

Reservas pelo WhatsApp:

Agência de Santarém (PA)

93 99232-1074

Agência de Santana (AP)

96 99111-6366