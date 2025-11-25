Líder de facção invade fábrica para se esconder, reage e morre em tiroteio com a PM

Troca de tiros ocorreu no município de Calçoene, a cerca de 360 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um dos líderes da União Criminosa do Amapá (UCA) foi morto nesta terça-feira (25) em troca de tiros com policiais militares do 12º Batalhão, no município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

Leonardo de Souza Assunção, de 31 anos, possuía mandado de prisão preventiva por roubo com emprego de arma de fogo, expedido pela 2ª Vara do Tribunal de Justiça do Amapá, e tinha passagens por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação ocorreu durante uma operação integrada com a Polícia Civil. De acordo com o capitão George Cecílio, que comandou a ocorrência, o foragido foi localizado empunhando uma arma longa. Leonardo desobedeceu ordens de abordagem. Ao perceber a chegada da equipe, ele fugiu da casa onde estava e invadiu uma fábrica de gelo vizinha, tentando se esconder entre os maquinários.

Os policiais relataram que tentaram negociar a rendição do suspeito, mas, mesmo cercado e sem possibilidade de fuga, ele optou pelo confronto e atirou contra os militares.

Baleado no revide, o criminoso — considerado de alta periculosidade no interior do estado — foi socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital de Calçoene. Com ele, os agentes apreenderam a arma usada no confronto: uma espingarda calibre 12.