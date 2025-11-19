CRIME ORGANIZADO

Líder local do PCC é preso pelo GTA com armas de fogo e munições em Macapá

19, novembro, 2025
Fotos: Divulgação/GTA
A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), na Avenida Ana Maria Gomes da Costa, no bairro Novo Horizonte, em Macapá.
Por RODRIGO DIAS

Uma ação integrada do Grupo Tático Aéreo (GTA) e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), resultou na prisão de Magno Costa de Almeida, conhecido como “Bola Sete”, de 37 anos, apontado pelas forças de segurança como liderança local do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa de atuação nacional.

Pistolas calibres 380 e .40

Celulares serão enviados para perícia

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do GTA, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que o suspeito estaria em posse de armas de fogo, drogas e outros materiais ilícitos. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes teriam flagrado Magno com o material.

Com ele, segundo a polícia, foram apreendidos:

  • uma pistola calibre .380;
  • uma pistola calibre .40, de uso restrito;
  • quatro carregadores;
  • grande quantidade de munições dos calibres .40 e .380;
  • uma balança de precisão;
  • materiais para embalagem;
  • uma bolsa usada para acondicionamento dos itens;
  • celulares;

O capitão Fonseca destacou que a pistola calibre .40 é de uso restrito, o que agrava a situação criminal do investigado.

Capitão Bryan Fonseca: “O grupamento aéreo continuará nas ruas, fazendo policiamento ostensivo, preventivo e combatendo principalmente as organizações criminosas”

Todo material apreendido

“Ele possui condenação de 20 anos de prisão por crimes como latrocínio, tráfico de drogas e homicídio, além de já ter fugido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O grupamento aéreo continuará nas ruas, fazendo policiamento ostensivo, preventivo e combatendo principalmente as organizações criminosas”, afirmou.

A polícia informou que Magno responderá agora também por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Após a prisão, o suspeito e o material apreendido foram apresentados no Ciosp do Pacoval, onde serão adotados os procedimentos cabíveis e dadas continuidade às investigações.

Seles Nafes
