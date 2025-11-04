Lula toma açaí e assina GLO em Belém: ‘COP30 mostrará a Amazônia como ela é’

Por PEDRO PESSOA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (3) que a COP30 em Belém será o momento de o mundo “conhecer a Amazônia de verdade”. A declaração foi dada durante visita a comunidades tradicionais do interior do Pará, em uma agenda que antecede a Cúpula dos Líderes da Amazônia e integra os preparativos para a conferência.

“Nós resolvemos marcar a COP aqui no estado do Pará para que os americanos, os franceses, os alemães, os finlandeses, os noruegueses, os russos, os japoneses, os coreanos, para que o mundo veja o que é a Amazônia. A gente está falando que a Amazônia é o coração do mundo e que não pode derrubar uma árvore. Então é preciso vir ver… A COP será a chance de mostrar a Amazônia como ela é”, disse o presidente durante a roda de conversa com moradores do Assentamento Agroextrativista Ilha Grande, em Belém.

Lula esteve acompanhado das ministras Anielle Franco, da Igualdade Racial, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além de representantes locais. O presidente participou de atividades com os moradores e acompanhou o cotidiano das famílias ribeirinhas da região.

Durante a passagem pelo estado, Lula também assinou um decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) entre os dias 2 e 23 de novembro de 2025, período em que ocorrerão a Reunião da Cúpula de Líderes e a COP30, ambos em Belém.

A medida, publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União, foi um pedido do governador Helder Barbalho e segue o mesmo modelo de outras operações de GLO realizadas no país, como durante a Cúpula do G20 e a reunião dos BRICS, no Rio de Janeiro.

De acordo com o decreto, a atuação das Forças Armadas também abrangerá os municípios de Altamira e Tucuruí, com o objetivo de proteger infraestruturas críticas, como usinas hidrelétricas, portos, aeroportos, estações de tratamento de água e principais vias de acesso.

As ações ocorrerão de forma integrada com os órgãos de segurança pública federais e estaduais, em apoio à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e forças de segurança do Pará.

A visita presidencial ocorre em meio aos preparativos de Belém para receber milhares de participantes de mais de 140 delegações estrangeiras e cerca de 50 chefes de Estado ou de Governo. Ainda nesta segunda-feira, foi inaugurada a Vila COP, estrutura que deve abrigar chefes de Estado, líderes internacionais e representantes de organizações globais durante a conferência do clima. O investimento total da obra foi de R$ 194,9 milhões.

Com a agenda no Pará, o presidente deve ficar em Belém até a próxima sexta-feira (7) e retorna para a capital paraense na semana que vem, quando começa a COP30.