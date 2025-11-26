Macapá concentra maior parte dos 9,3 mil vazamentos corrigidos pela CSA em 2025

Dados revelam média de 30 reparos por dia, equipes seguem trabalhando continuamente na capital amapaense.

Da REDAÇÃO

Macapá foi o município que mais demandou intervenções para retirada de vazamentos neste ano, concentrando 57% dos 9.389 reparos realizados entre janeiro e outubro. O volume diário de atendimentos, cerca de 30 por dia, reflete o avanço das ações de modernização e recuperação das redes de água conduzidas em todo o estado, com impacto direto na redução de perdas e na melhoria do abastecimento.

Os números integram o balanço técnico das operações e mostram ainda que Santana respondeu por 12% das correções no período. Outro indicador relevante é o canal usado pela população para acionar as equipes: 16% dos chamados foram formalizados na Central de Atendimento 0800 086 0116, um dos meios que dão mais precisão aos registros e agilidade na programação dos serviços.

Segundo o executivo do Centro de Operações, Wellington Lobato, a formalização dos chamados é essencial para que o atendimento ocorra de maneira mais eficiente. “Cada vazamento corrigido representa um avanço para reduzir perdas e entregar mais regularidade no abastecimento. Nosso foco é agir com rapidez e precisão, sempre priorizando a segurança da população e a qualidade do serviço”, destacou.

Após a abertura do chamado e a emissão do protocolo, a demanda entra automaticamente na fila de programação das equipes, que iniciam o diagnóstico técnico e, na sequência, o reparo. Como grande parte da rede é subterrânea, alguns atendimentos exigem intervenções nas vias e, em determinadas situações, a interrupção temporária do fornecimento de água. Concluído o serviço, o abastecimento retorna de forma gradativa e a recomposição asfáltica é executada no local.

Além dos vazamentos visíveis na rua, a empresa reforça a importância de atenção aos casos internos, dentro das residências. Esse tipo de problema não aparece na superfície e pode elevar o consumo sem que o morador perceba. A orientação é realizar inspeções periódicas e, se necessário, contratar um profissional para verificar torneiras, válvulas, registros, boias e tubulações internas.