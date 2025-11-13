Mais de 600 famílias do Bailique recebem energia solar do Programa Luz para Todos

Desde a retomada da segunda etapa do programa no Amapá, em agosto de 2025, foram beneficiadas 639 famílias distribuídas em 15 comunidades do distrito.

Mais de 600 famílias que vivem em comunidades isoladas do arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, agora contam com energia elétrica a partir de sistemas de energia solar instalados pelo Programa Luz para Todos – Regiões Remotas. A iniciativa, executada no Amapá pela CEA Equatorial, vem transformando a rotina de moradores que antes dependiam de geradores e lamparinas para iluminar suas casas e conservar alimentos.

Desde a retomada da segunda etapa do programa no Amapá, em agosto de 2025, foram beneficiadas 639 famílias distribuídas em 15 comunidades do distrito. Apenas entre os dias 1º de outubro e 1º de novembro, 374 novas ligações foram concluídas, consolidando o avanço da ação em uma das regiões mais desafiadoras do estado.

Nesta fase, as instalações contemplaram as localidades de Jangadinha (20 ligações), Igarapé do Meio (36), Jangada Grande (29), Andiroba (38), Carneiro (73), São Pedro do Curuá (18), Buritizal (90), São João Batista (21), Nossa Senhora Aparecida (15) e Limão Seco (13). Cada família recebeu um kit composto por placa solar, inversor e bateria, garantindo autonomia energética em áreas de difícil acesso.

Além dessas comunidades, o programa também avança sobre regiões mais distantes do arquipélago, com a instalação de kits fotovoltaicos em locais onde o transporte e a logística representam grandes desafios. A meta é alcançar mais de 2 mil instalações em comunidades remotas do Amapá.

Paralelamente, o Programa Luz para Todos – Regiões Remotas integra a ação Vacina para Ribeirinhos, coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). A iniciativa leva vacinação e serviços básicos de saúde às famílias beneficiadas, sem que precisem se deslocar de suas comunidades. Somente no mês de outubro, foram aplicadas 641 doses de vacinas, totalizando mais de 1.500 imunizações até o momento.

Durante as visitas, os profissionais de saúde também distribuem hipoclorito de sódio, produto utilizado para desinfecção da água e prevenção de doenças como diarreia e infecções causadas pelo consumo de água contaminada. A união entre energia limpa e ações de saúde reforça o compromisso do programa em promover qualidade de vida e dignidade para as populações ribeirinhas do Amapá.