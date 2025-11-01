Mangueira lança clipe oficial do samba-enredo sobre Mestre Sacaca para o Carnaval 2026

As primeiras cenas mostram o rosto sorridente do Mestre Sacaca, entre imagens da bateria da Mangueira e do Marabaixo.

A Estação Primeira de Mangueira apresentou o clipe oficial do samba-enredo “O Mestre Sacaca – O Guardião da Amazônia Negra”, obra que homenageia um dos maiores símbolos da sabedoria popular do Amapá e celebra o encontro entre o samba carioca e a alma cultural da Amazônia. O vídeo, lançado nas plataformas oficiais da escola, é uma produção que exalta as raízes do Norte e o poder da cultura de unir territórios, vozes e tradições sob o mesmo compasso.

Com letra assinada pelo poeta amapaense Joãozinho Gomes, em parceria com compositores do Rio de Janeiro, e interpretação da cantora Patrícia Bastos, o samba ganha vida em um videoclipe que mistura ritmo, ancestralidade e identidade. A artista amapaense abre o enredo com sua voz marcante, conduzindo uma narrativa visual que revela a floresta amazônica, a força do povo tucuju e a simbologia do verde e rosa em harmonia com as cores da Amazônia Negra.

As primeiras cenas mostram o rosto sorridente do Mestre Sacaca, entre imagens da bateria da Mangueira e do Marabaixo, manifestação afro-amapaense que une canto, dança e fé. O enredo anuncia a chegada da escola ao Amapá, exaltando a força e a emoção de um povo que transformou a resistência em arte.

O clipe também destaca a presença de Elisia Congó, figura emblemática do movimento do Marabaixo, que aparece balançando a bandeira do Amapá no Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos — um dos espaços mais simbólicos da identidade e da resistência negra no estado.

Outros cenários reforçam a ligação entre o samba e o território amapaense, como o Curiaú, berço da tradição quilombola, e as paisagens que mostram o açaí, as canoas sobre os rios e o povo amapaense em expressões de alegria e pertencimento.

Mais do que uma produção musical, o clipe é um encontro poético entre o samba carioca e a Amazônia amapaense, um tributo à sabedoria popular e à força ancestral que moldam a identidade do Amapá. A Mangueira, ao cantar o Mestre Sacaca, reafirma que a cultura é o elo mais poderoso entre as histórias e os povos do Brasil.