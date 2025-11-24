Marido de deputada federal morre em acidente no Centro de Macapá

Marido de Fátima Pelaes, Sivaldo Brito, de 67 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Por SELES NAFES

O empresário Sivaldo Brito, de 67 anos, marido da deputada federal Fátima Pelaes (REP), morreu na tarde desta segunda-feira (24) após um grave acidente de trânsito no Centro de Macapá. De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, ele estaria conduzindo uma picape e teria sido arremessado para fora do veículo.

Ainda não há muitos detalhes sobre as causas da colisão, uma entre várias registradas nos últimos dias na capital, numa espécie de “onda de ocorrências” desse tipo. A colisão com um carro de passeio chegou a derrubar um poste no cruzamento da avenida Cora de Carvalho com a rua Jovino Dinoá.

Amigos da família informaram que Sivaldo chegou a ser atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levado com vida para o Hospital de Emergência de Macapá, mas não resistiu aos ferimentos.

O empresário foi presidente da Federação das Indústrias do Amapá (Fieap), indicado pela esposa no início dos anos 2000. Em 2002, ele e Fátima Pelaes sobreviveram ao naufrágio do barco Cidade de Óbidos, no Rio Jari, quando participariam de uma agenda política em Laranjal do Jari.

Nove pessoas morreram na tragédia, entre elas a apresentadora da TV Marco Zero (afiliada do SBT), Simone Teerã.

A deputada federal Fátima Pelaes, que assumiu o mandato no lugar de Aline Gurgel (licenciada), soube da morte do marido em Brasília e embarcou imediatamente de volta a Macapá.