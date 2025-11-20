Mestre de capoeira agride aluno durante 2 minutos em ritual de batismo

Cerimônia em Vitória do Jari termina em violência; entidades do Amapá e da Europa repudiaram agressões

Por SELES NAFES

Um mestre renomado no meio da capoeira, a arte marcial mais brasileira de todas, chocou entidades do Amapá e da Europa ao ser flagrado agredindo um aluno que passava por um ritual de batismo, em um evento no município de Vitória do Jari, no sul do Amapá. O caso envolve o ‘Mestre Pará’, que durante cerca de dois minutos aplicou golpes de boxe e jiu-jitsu contra um jovem de aproximadamente 18 anos, que chegou a ser jogado violentamente contra no chão e foi alvo de diversos socos.

O crime ocorreu no 5º Ginga Amazônia, evento de um grupo de capoeira supervisionado por Mestre Pará, que vive na Alemanha e veio especialmente para participar da cerimônia.

Durante o ritual, ele agrediu o aluno por mais de dois minutos sem que ninguém interferisse. Em meio à sessão de espancamento, misturada com golpes de capoeira, outros atletas e membros do grupo do Mestre Profeta continuaram cantando e batendo palmas como se estivessem anestesiados pela brutalidade. O berimbau e a percussão também não foram interrompidos, e alguns participantes deram risadas. Os responsáveis pelo evento não tomaram qualquer atitude que parasse as agressões.

No vídeo, também é possível ver que o estopim da fúria de Mestre Pará ocorre após a chamada “cutucada”, expressão da capoeira que descreve quando um dos praticantes desfere uma ‘banda’ (golpe) com mais força. O veterano reage de forma implacável ao mesmo tempo em que mantém o gingado.

O jovem tenta se proteger como pode, é derrubado e depois erguido no ar para depois ser atirado violentamente contra o chão que não tinha qualquer material para amortecer impactos. Em outro momento, mestre Pará aplica um golpe do jiu-jitsu chamado e “guilhotina”. O jovem acaba se submetendo às agressões, sem deixar a roda.

Mestres ouvidos pelo Portal SN condenaram a atitude do veterano e lamentaram os abusos cometidos contra o aluno.

“Foi uma situação extrema e totalmente inadequada ao espírito da capoeira”, avaliou Mestre Malhado, de Macapá.

“O rapaz, ao se aproximar, acabou encostando nele de forma involuntária, e a reação que se seguiu demonstrou falta de controle emocional e desrespeito aos princípios que orientam a nossa arte. O mestre do vídeo poderia mostrar ser muito mais superior jogando mais capoeira e menos outras artes alheias no caso a guilhotina que é do jiu-jitsu”, acrescentou.



“Como mestre, digo que as cerimônias representam processos de aprendizagem ancestral, espaço de respeito aos mais velhos, de preservação dos ritos, da musicalidade e da espiritualidade. Ações como as registradas rompem com o sentido sagrado da roda, afrontam a memória dos mestres que nos antecederam e ferem princípios éticos e pedagógicos fundamentais”, acrescentou.

O Conselho Superior dos Mestres de Capoeira informou ao portal que prepara uma nota de repúdio.

“Eu nunca tinha visto. Uma incapacidade e um descontrole emocional e de maturidade total. Não sei quem deu a graduação de mestre pra ele”, acrescentou Mestre Nonato, presidente do conselho.