Morta com outro cachorro, cadela esperava volta dos donos que foram embora

Atropelador, que agiu intencionalmente em dias diferentes, foi identificado pela Polícia Civil

Por SELES NAFES

Autoridades policiais identificaram o motorista que atropelou e matou dois cachorros em dias diferentes, na zona norte de Macapá. Vídeos de câmeras de segurança indicam que os atropelamentos foram intencionais.

Os dois crimes ocorreram entre outubro e novembro na Avenida Açaí, no bairro Morada das Palmeiras. Na madrugada do dia 20 de novembro, por volta das 3h, é possível ver o UP branco QLN 0911.

Ele está devagar, com o farol aceso. O cachorro está imóvel, deitado no meio da rua, mas o motorista não faz qualquer gesto para desviar. Ferido, o animal chega a levantar e corre, mas acaba morrendo instantes depois.

Um mês antes, no dia 16 de outubro, por volta das 9h40, outra câmera na mesma Avenida Açaí flagra o momento em que ele repete o gesto e mata outro cachorro.

O ex-vereador e dono da clínica Animalia, Victor Hugo, foi chamado pelos moradores e acionou as polícias Civil e Militar. Ele foi até o local e conseguiu falar com o tio do atropelador.

Nas redes sociais, um morador informou que um dos cachorros era uma cadela batizada como Mel, abandonada pela família que se mudou para Santa Catarina atrás de trabalho.

O animal dormia todas as noites no mesmo lugar, se comportando como se ainda estivesse esperando pela chegada dos donos a qualquer momento.

“A polícia já está ciente do caso e todas as providências estão sendo tomadas para que o responsável responda pelos seus atos. Seguimos atentos e cobrando por justiça”, comentou Victor Hugo.