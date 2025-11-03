Morte em Santana: caminhoneiro teria avançado sinal e bebido antes do acidente, diz boletim

Por JONHWENE SILVA, de Santana
O acidente registrado neste domingo (2) no município de Santana, a 17 km de Macapá, que e resultou na morte de Josivan Almeida dos Santos, de 34 anos, teria sido provocado por imprudência combinada com ingestão de álcool, apontou o Boletim de Ocorrência sobre o caso – ao qual o Portal SelesNafes.com teve acesso.
A colisão ocorreu no semáforo da esquina da Rua Euclides Rodrigues com a Avenida Coelho Neto. Segundo o documento oficial, o condutor do caminhão teria ingerido bebida alcoólica e avançado a luz vermelha em alta velocidade – ação conhecida popularmente como “rabo de sinal” – no momento em que atingiu o motociclista.
Com o impacto, a cabine do caminhão, conduzido por um homem identificado apenas como Paulo, acabou incendiando, assim como a motocicleta de Josivan, que ficou completamente queimada.
De acordo com o boletim, o caminhoneiro relatou sentir dores na cabeça e foi levado ao Hospital de Santana. Após receber atendimento, retornou ao local do acidente, onde foi submetido ao teste do etilômetro. O resultado foi de 0,27 mg/L, configurando infração de trânsito por alcoolemia.
Imagens de câmeras de segurança que circularam nas redes sociais mostram o momento exato da colisão. O vídeo registra o caminhão trafegando no sentido Paraíso/Centro, pela Avenida Coelho Neto, quando cruza o cruzamento com o sinal já vermelho. Nas imagens, o semáforo aparece verde no segundo 0, passa para o laranja aos 3 segundos e, aos 7, é possível ouvir o estrondo da batida. No segundo seguinte, o caminhão surge já atravessando o cruzamento com a luz vermelha.
Ainda conforme o boletim, o motorista, que possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, categoria D, afirmou que o motociclista teria avançado o sinal vermelho e que, mesmo tentando frear, não conseguiu evitar a colisão, pois a moto estaria em alta velocidade.
Josivan foi socorrido inconsciente e levado ao Hospital Estadual de Santana, com fratura exposta e perda de massa corporal (parte da sua perna direita foi arrancada na colisão), mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Científica esteve no local e realizou os procedimentos periciais. O caso será investigado pela Polícia Civil.