Motociclista fica em estado grave após colisão com carro

Ocorrência foi registrada neste domingo (9), numa das vias mais movimentadas do de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um grave acidente de trânsito foi registrado neste domingo (9), na avenida Coelho Neto, em Santana, a cerca de 17 km de Macapá. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, e foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O impacto causou espanto em moradores e pedestres que estavam no local.

A vítima, identificada apenas como Edson, conduzia a motocicleta. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Emergência (HE) de Santana. Segundo informações colhidas no local, o motorista do carro, identificado como Ruan, relatou que trafegava pela avenida no sentido sul-norte quando foi surpreendido pelo motociclista, que seguia no sentido oposto e teria invadido a faixa contrária, provocando a colisão.

Populares relataram que acidentes semelhantes têm sido frequentes na via, em razão de obras de saneamento que deixaram grandes crateras às margens da avenida, obrigando motoristas a invadirem a pista contrária.

De acordo com o boletim de ocorrência, imagens em vídeo confirmam a versão apresentada pelo condutor do carro. O relatório aponta ainda que Ruan é habilitado, mas o veículo que dirigia estava com o licenciamento em atraso. Já o motociclista não possui habilitação.

A Polícia Científica realizou os procedimentos de praxe, e o teste de alcoolemia aplicado em Ruan apontou resultado de 0,00 mg/L. No hospital, uma equipe policial foi informada de que Edson permanece em estado grave, com fratura exposta em uma das pernas e inconsciente.