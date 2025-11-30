Motorista embriagado avança preferencial e mata motociclista

Ex-militar do Exército, Mateus Cordeiro era filho único e deixa uma filha de apenas 5 anos.

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista morreu após uma colisão no cruzamento da Avenida Raimundo Álvares da Costa com a Rua Eliezer Levy, no bairro Laguinho, área central de Macapá, no início da noite deste sábado (29). A vítima, Mateus Cordeiro Rodrigues, de 26 anos, não resistiu ao traumatismo craniano e morreu ainda no local.

Ele conduzia a motocicleta pela Rua Eliezer Levy e levava um passageiro, Felipe Luan dos Santos Souza, de 38 anos, que foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital de Emergências.

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar do Amapá, o acidente ocorreu quando o motorista do carro envolvido, Amarildo dos Santos Rocha, de 37 anos, avançou a preferencial da via e atingiu a moto.

O teste de alcoolemia confirmado pelos militares apontou que Amarildo estava embriagado no momento da colisão. Ele foi detido e apresentado à Polícia Civil. Tanto o condutor do carro quanto o motociclista não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O veículo do motorista alcoolizado foi removido para o pátio do Detran, enquanto a motocicleta foi entregue a um familiar da vítima. A corporação informou ainda que Mateus Cordeiro era filho único, ex-militar do Exército Brasileiro, e deixa uma filha de apenas 5 anos.