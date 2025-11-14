Mototaxista clandestino é preso com porções de maconha e cocaína

Crime ocorreu no bairro Marabaixo IV, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um mototaxista foi preso com diversas porções de drogas na noite desta quinta-feira (13), após ser denunciado à Polícia Militar do Amapá. O flagrante ocorreu no bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá.

De acordo com informações repassadas ao disk-denúncia do 8º Batalhão, havia suspeita de comercialização de entorpecentes próximo ao Terminal Rodoviário do bairro. O denunciante informou ainda que o suspeito vestia colete de mototaxista, chapéu preto e calça jeans.

O homem com as características descritas foi identificado como Pablo Ryan Matias, de 24 anos. Com ele, os militares disseram ter encontrado 15 porções de drogas já embaladas para venda, sendo 10 de maconha e cinco de cocaína.

Diante das evidências de tráfico, o suspeito foi preso e encaminhado ao Ciosp do Pacoval.