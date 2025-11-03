MP notifica prefeitura por abandono do cemitério de Santana

Promotora verificou descumprimento de ações prometidas para o Dia de Finados; covas abertas, lixo e queima de galhos foram encontrados no local

Por SELES NAFES

Uma equipe do Ministério Público do Amapá voltou a fiscalizar o Cemitério Municipal Santa Ana, em Santana, no domingo (2), e constatou novamente situação de abandono no único ‘campo-santo’ da cidade, a 17 km de Macapá. Segundo o órgão, poucas medidas acertadas previamente com a prefeitura foram cumpridas.

A inspeção foi conduzida pela promotora de Meio Ambiente, Elissandra Verardi. Em primeira vistoria no dia 29, o MP já havia identificado que o local operava sem licenciamento ambiental e sem serviços básicos de manutenção, como drenagem, limpeza, poda, contenção e segurança.

Representantes da prefeitura e da administração do cemitério haviam se comprometido a adotar ações mínimas para o Dia de Finados, entre elas poda de árvores, limpeza, isolamento de covas abertas, quatro contêineres para resíduos, oferta de água para higiene, segurança no local e dedetização.

No entanto, no domingo, o MP encontrou os banheiros solicitados, mas havia covas abertas e sem qualquer isolamento, resíduos espalhados, queima de folhas e galhos e apenas um contêiner disponível para descarte.

Diante do cenário, o administrador do cemitério foi notificado e terá prazo para justificar o descumprimento.

A promotora também informou que a prefeitura de Santana será oficialmente questionada sobre as providências adotadas e as responsabilidades pelo descaso com o cemitério.