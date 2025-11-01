Mulher condenada a 12 anos por homicídio é presa pelo Bope

O mandado de prisão contra Lorrane dos Santos Monteiro, válido até 2036, foi cumprido durante a Operação Protetor, no bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam uma mulher de 29 anos que estava sendo procurada pela Justiça do Amapá. Ela foi condenada a 12 anos de reclusão por homicídio, com a sentença transitada em julgado em 2 de junho de 2020.

O mandado de prisão contra Lorrane dos Santos Monteiro, válido até 2036, foi cumprido na tarde desta sexta-feira (31), durante a Operação Protetor, no bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Segundo o major Hércules Lucena, que coordenou a ação, a foragida não deu detalhes sobre o homicídio pelo qual foi condenada, mas afirmou já ter se envolvido em crimes patrimoniais quando era menor de idade. Ela também alegou ter sido acusada injustamente pelo assassinato.

Lorrane foi sentenciada em 9 de novembro de 2018 e deverá cumprir a pena em regime inicial fechado. Após a prisão, foi conduzida ao Ciosp do Pacoval, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia neste sábado (1º).