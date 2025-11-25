Mulheres ligadas a facção são detidas com 55 porções de maconha, crack e cocaína

Por OLHO DE BOTO
Duas mulheres apontadas como integrantes de uma facção criminosa foram presas por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (24), no bairro Beirol, em Macapá.
A Força Tática abordou as suspeitas, de 30 e 31 anos, após levantamentos do serviço de inteligência da Polícia Militar do Amapá.
De acordo com o capitão Alanjocer Lopes, porta-voz do batalhão especializado, uma das acusadas já possui histórico pelo mesmo tipo de crime, enquanto a outra tem passagem por corrupção de menores e lesão corporal.
O flagrante ocorreu em uma área conhecida pela atuação de uma facção criminosa. Com as abordadas, os policiais encontraram maconha, crack e cocaína, totalizando 55 porções.
Elas foram encaminhadas ao Ciosp do Pacoval e permanecem sob custódia da Polícia Civil, à espera de audiência de custódia.