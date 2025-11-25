Mulheres ligadas a facção são detidas com 55 porções de maconha, crack e cocaína

Ação foi da Força Tática. Prisões e apreensão ocorreram no bairro do Beirol, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Duas mulheres apontadas como integrantes de uma facção criminosa foram presas por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (24), no bairro Beirol, em Macapá.

A Força Tática abordou as suspeitas, de 30 e 31 anos, após levantamentos do serviço de inteligência da Polícia Militar do Amapá.

De acordo com o capitão Alanjocer Lopes, porta-voz do batalhão especializado, uma das acusadas já possui histórico pelo mesmo tipo de crime, enquanto a outra tem passagem por corrupção de menores e lesão corporal.

O flagrante ocorreu em uma área conhecida pela atuação de uma facção criminosa. Com as abordadas, os policiais encontraram maconha, crack e cocaína, totalizando 55 porções.

Elas foram encaminhadas ao Ciosp do Pacoval e permanecem sob custódia da Polícia Civil, à espera de audiência de custódia.