DE PASSAGEM PELO AMAPÁ

Navio que seguia para o Oriente Médio tinha meia tonelada de cocaína

21, novembro, 2025
Carga estava escondida em compartimentos clandestinos da embarcação
Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (Ficco) anunciaram nesta sexta-feira (21) a apreensão de aproximadamente meia tonelada de cocaína escondida em uma embarcação fundeada nas proximidades do Porto de Santana, município localizado a 17 km de Macapá.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Federal, a operação foi resultado de um trabalho conjunto de inteligência que já vinha monitorando tentativas de envio de drogas para o exterior usando a região amazônica como rota logística. O navio tinha como destino final o Oriente Médio, mas o país e a bandeira do navio não foram informados.

Momento em que, ainda dentro do navio, agente usa reagente para confirmar a cocaína. Imagem: PF

Durante a fiscalização a bordo, equipes localizaram diversos compartimentos clandestinos recheados com centenas de tabletes de cocaína. Todo o material será encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá, onde passará por perícia. Inicialmente, foram confirmados 480 quilos, mas os números podem aumentar durante a pesagem final.

As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo carregamento ilícito e outros integrantes da organização criminosa envolvida no esquema.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!