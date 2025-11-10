Nova rota reduz pela metade o tempo de transporte e mantém qualidade do açaí do Bailique

Com investimento em infraestrutura de escoamento, a cooperativa Bio+Açaí apostou num caminho por Cutias para preservar sabor e elevar a qualidade do produto

Por SELES NAFES

A Cooperativa de Alimentos da Biodiversidade, a Bio+Açaí, decidiu mudar a fama da qualidade do produto extraído no Arquipélago do Bailique, a 150 km de Macapá. Através de uma nova rota de escoamento, a cooperativa conseguiu reduzir o tempo de transporte dos caroços para preservar o sabor do açaí.

A primeira experiência ocorreu neste fim de semana, com um barco carregado de 1.600 latas do fruto. A missão era cortar o tempo total de deslocamento de 15 horas para apenas 7 horas, das ilhas até a fábrica da Bio+Açaí na capital, e o teste foi bem-sucedido.

A nova rota atravessa Cutias do Araguari, evitando maresias, poeira, custos elevados e longas viagens que prejudicavam o sabor do açaí do Bailique.

“A gente faz uma linha reta do Bailique até o Araguari. O produtor apanha cedo o açaí, entrega pra gente entre 7h e 9h da manhã e levamos para o Araguari em 5h. De Cutias a gente traz para a fábrica de caminhão em uma hora e meia”, explica Gilcimar Pureza, presidente da Cooperativa Central da Biodiversidade da Amazônia (BioAmazon), que atua no apoio na “Rota do Açaí do Amapá”.

“Não é um açaí ruim, ele só tinha uma logística ruim. O investimento em infraestrutura de transporte o mercado faz todo sozinho, e quem ganha é o produtor e o consumidor. Só foi possível graças ao asfaltamento e outros investimentos com emendas do senador Davi Alcolumbre e trabalho do ministro Waldez Góes”, acrescenta o presidente da Cooperativa Bio+Açaí, Ruy Secco.

A partir de agora, a Bio+Açaí vai manter o transporte do fruto do Bailique pela rota de Cutias.

“Segundo a Embrapa, o açaí só começa a perder qualidade após 12 horas da extração“, explica o presidente da Associação (ACTB), Geová Alves.

Atualmente, cerca de 70% da produção da cooperativa abastece o mercado interno, enquanto o restante é exportado. Em dezembro, a Bio+Açaí pretende levar o açaí do Bailique para eventos internacionais de alimentos no Egito e em Dubai.