ONG que ajuda crianças com câncer é vandalizada pela 3ª vez e pode fechar as portas

Instituição teve portas, telhado e rede elétrica destruídos; fundador lamenta falta de apoio e cogita encerrar atividades.

Por RODRIGO DIAS

O prédio alugado da ONG Carlos Daniel, que presta apoio a crianças e adolescentes com câncer no Amapá, foi invadido e vandalizado na noite do último domingo (2), na Avenida 13 de Setembro, bairro Buritizal, zona sul de Macapá. Esta foi a terceira vez que o local é alvo de criminosos.

De acordo com o fundador da instituição, Agenilson Silva, o ladrão entrou pelo telhado e danificou portas, o forro e parte da rede elétrica, deixando o prédio destruído. A ONG atua há mais de dez anos e leva o nome de Carlos Daniel, filho de Agenilson, que morreu vítima de câncer em 2015.

“Nós fomos acionados pelo vizinho por volta das 11 da noite e encontramos tudo destruído. O ladrão entrou pelo telhado, quebrou portas, o forro e levou o que pôde.

Roubou cestas básicas, roupas, material de higiene e limpeza, e outros itens. A ONG existe há mais de dez anos e quase não recebe apoio. É revoltante ver o que aconteceu com um espaço que ajuda crianças e adolescentes com câncer”, desabafou Agenilson em vídeo publicado nas redes sociais.

O idealizador lamentou também a falta de apoio do poder público e afirmou que cogita encerrar as atividades da ONG.

“Infelizmente, o câncer infantojuvenil não é prioridade no Amapá. A gente já pediu a doação de um terreno para construir uma sede própria, mas nunca conseguimos. A vontade é trabalhar até o fim do ano e depois fechar as portas. Não sei o que vai acontecer com essas crianças”, disse emocionado.

Histórico de invasões

Nos últimos anos, o prédio da ONG já havia sido alvo de duas outras invasões. Em 2021, ladrões furtaram cestas básicas, roupas e um bebedouro. No ano seguinte, levaram pacotes de fraldas, papel higiênico e papel-toalha, além de danificarem a fiação elétrica, deixando o espaço no escuro.

Durante uma década de atuação, a ONG Carlos Daniel já impactou mais de 100 crianças e adolescentes em todo o estado, oferecendo acolhimento, alimentação e transporte para pacientes em tratamento fora do Amapá — principalmente em São Paulo.

A instituição é associada à Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência a Crianças e Adolescentes com Câncer (Coniacc). A missão da ONG é garantir que pacientes recebam atendimento médico especializado com acolhimento familiar, reduzindo o sofrimento de famílias que precisam se deslocar para outros estados.

Como ajudar

A ONG Carlos Daniel recebe doações financeiras e de materiais. As contribuições podem ser feitas pelo telefone (96) 99165-4007. Mais informações estão disponíveis no Instagram @ongcarlosdanieloficial.