Orçamento de 2026 da capital prioriza shows e ‘esquece’ setores da economia

Por SELES NAFES

O prefeito Furlan (MDB) decidiu priorizar shows no orçamento do ano que vem, conforme projeto de lei enviado por ele à Câmara Municipal. O orçamento da Fundação Municipal de Cultura é muito maior, por exemplo, do que o destinado às pastas da Agricultura, Trabalho, Cidadania e Esportes, além dos incentivos ao comércio e à indústria.

O projeto de lei orçamentário estima a arrecadação e fixa as despesas da prefeitura no ano seguinte. Para 2026, a gestão prevê uma receita superior a R$ 2,4 bilhões. Pela Constituição Federal, a maior parte desses recursos será aplicada em Saúde (R$ 480,9 milhões) e Educação (R$ 590 milhões). O maior gasto será com pessoal, mais de R$ 1 bilhão.

A administração receberá R$ 357 milhões. Já a Segurança Pública contará com R$ 180 milhões, e a Câmara Municipal, com R$ 57,9 milhões (R$ 2 milhões menor do que a justiça decidiu num recente confronto nos tribunais).

Entre as despesas previstas chama atenção o valor destinado à Cultura, que passou a ser vitrine da gestão Furlan (MDB), marcada por grandes shows nacionais no Macapá Verão, Aniversário da Cidade e Réveillon. Em 2026, o orçamento da Fundação Municipal de Cultura será de R$ 13,2 milhões.

Enquanto isso, áreas ligadas ao desenvolvimento econômico e social receberão verbas mínimas. Mesmo com Macapá possuindo uma extensa área rural, a Secretaria de Agricultura terá apenas R$ 6 milhões para políticas públicas. A Secretaria de Trabalho receberá R$ 2 milhões, e a Cidadania R$ 2,9 milhões.

Os incentivos à indústria (R$ 65 mil) e ao comércio (R$ 60 mil) aparecem entre os menores orçamentos do próximo ano, praticamente simbólicos.

O projeto de lei ainda não foi votado pela Câmara, e poderá sofrer ajustes com emendas indicadas pelos parlamentares.