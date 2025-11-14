‘Pacote da maldade’: entenda a crise entre a Guarda Municipal e Furlan

Ex-comando da GCM e diretor do sindicato diz que reforma na carreira cria distorções que afetam salários e aposentadorias

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Depois de alterar a nomemclatura dos guardas na primeira parte da reforma enviada pelo prefeito Furlan (MDB) há cerca de uma semana, a Câmara Municipal de Macapá voltará ao tema, desta vez para votar a tabela salarial dos membros da corporação. O texto original vai determinar como será o salário inicial e a aposentadoria dos servidores, que passarão a ganhar metade do que é pago hoje pela prefeitura. O sindicato acredito que o projeto é uma espécie de bomba relógio e critica a falta de diálogo com o prefeito Furlan (MDB). Assista a entrevista com o ex-comandante da GCM e diretor do sindicato, Álvaro Nogueira, no SNTV.

Ficha técnica

Entrevista: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior