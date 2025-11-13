Padrasto é preso após enteada denunciar abusos na escola

Caso ocorreu no município de Pedra Branca, a 180 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 44 anos foi preso após ser acusado de abusar sexualmente das duas enteadas, de 11 e 13 anos, no município de Pedra Branca do Amapari, interior do Amapá, a cerca de 180 km da capital, Macapá.

O caso veio à tona depois que a vítima mais velha revelou os abusos durante uma atividade escolar, o que levou à abertura das investigações e à expedição de mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes começaram em 2021 e se estenderam por cerca de dois anos. As duas meninas viviam sob o mesmo teto que o investigado, o que facilitava a prática dos abusos. A denúncia feita pela adolescente na escola foi fundamental para que as autoridades fossem acionadas e o caso passasse a ser investigado.

O homem foi localizado e preso nesta quarta-feira (12) no município de Serra do Navio, em uma ação conjunta do Núcleo de Capturas e da Delegacia de Polícia local. Após a prisão, ele foi conduzido à audiência de custódia e, em seguida, encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerá à disposição da Justiça.