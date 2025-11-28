Pedra Branca atualiza salários e começa a enxergar a ‘luz no fim do túnel’

Principal complexo esportivo no município: prefeitura informou que não há mais salários em atraso e anunciou até o pagamento do 13º salário

Da REDAÇÃO

Aos poucos, o município de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá, começa a ver a tão famosa luz no fim do túnel. A prefeitura anunciou esta semana que todos os salários em atraso dos servidores efetivos foram atualizados e quitados, além da confirmação do pagamento integral da folha e do 13º salário.

De acordo com o anúncio, a medida contempla servidores efetivos, comissionados e temporários. Cerca de 30% dos servidores efetivos vinculados à administração municipal ainda enfrentavam atrasos, mas esse passivo foi completamente zerado, encerrando meses de instabilidade financeira iniciados há quase dois anos com a paralisação das atividades de mineração na região.

O pagamento de royaltles não foi retomado, mas várias empresas estão reiniciando atividades e contratando pessoal, o que indica um cenário futuro ainda mais confortável para as finanças. A recuperação da folha salarial só foi possível, segundo a prefeitura, graças ao esforço conjunto entre o governador Clécio Luís (SD), o senador Davi Alcolumbre (União), o prefeito Marcelo Pantoja (União), além da Câmara Municipal e a ex-prefeita Beth Pelaes, que ajudou na articulação.

A gestão também confirmou que a primeira parcela do décimo terceiro salário será paga nesta sexta-feira (28), durante o expediente bancário. A segunda parcela será depositada antes do dia 20 de dezembro, cumprindo o compromisso da administração com a valorização do funcionalismo e a regularidade das contas públicas.

Já em relação aos salários ainda pendentes — referentes a temporários e comissionados — a Procuradoria do Município participará de uma audiência de conciliação no Cejusc nesta sexta-feira (28). A reunião será conduzida pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Justiça do Amapá, e deverá definir os encaminhamentos para a regularização desses pagamentos.