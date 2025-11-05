Pesquisa do IBGE revela os nomes preferidos no Amapá

A pesquisa revela que os nomes tradicionais e de forte influência bíblica ainda predominam no estado.

Da REDAÇÃO

Os nomes Maria, Ana e João lideram o ranking dos mais comuns entre os moradores do Amapá, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base no Censo Demográfico de 2022. A pesquisa revela que os nomes tradicionais e de forte influência bíblica ainda predominam no estado.

Entre as mulheres, Maria aparece isolada na primeira posição, com 39,2 mil registros, seguida de Ana, com 15,2 mil, e Raimunda, com 2,4 mil. Na sequência, surgem nomes mais recentes e populares entre gerações mais jovens, como Amanda (1,7 mil), Alice (1,7 mil), Vitória (1,6 mil), Júlia (1,6 mil), Fernanda (1,5 mil), Aline (1,5 mil) e Bruna, que fecha o top 10.

No ranking masculino, a liderança é de José, com 14,9 mil pessoas, seguido por João (10,6 mil) e Antônio (5,6 mil). Também figuram entre os mais comuns Raimundo, Pedro, Paulo, Carlos, Lucas, Manoel e Luiz, todos com frequência superior a 3 mil registros.

De acordo com o IBGE, o levantamento considerou os nomes e sobrenomes identificados na lista de moradores recenseados em 1º de agosto de 2022, data de referência do último censo. O estudo abrangeu 203 milhões de brasileiros, distribuídos em 90,7 milhões de domicílios em todo o país.

O instituto ressalta que os nomes mais frequentes refletem não apenas preferências culturais e modismos de determinadas épocas, mas também a influência da religiosidade, já que muitos dos nomes mais recorrentes têm origem bíblica e mantêm popularidade há gerações.

Em todo o Brasil, a pesquisa evidencia uma convivência entre nomes tradicionais e escolhas mais recentes inspiradas na literatura, na mídia ou reinventadas pelos próprios pais — um retrato da diversidade cultural e afetiva que marca a identidade dos brasileiros, e que no Amapá segue fortemente ligada à tradição.