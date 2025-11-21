Petróleo: amapaenses retornarão do Sul do Brasil com novas vagas no setor, diz Alinny

Presidente da Alap entre o diretor da Transpetro, Sérgio Bacci, e o governador Clécio: geração de empregos do petróleo deve priorizar mão de obra local e reverter êxodo para o Sul

Por SELES NAFES

A presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Alliny Serrão (União), disse que o Legislativo vai cobrar que a geração de emprego das empresas da cadeia de petróleo e gás priorize a mão de obra amapaense. O surgimento de uma nova matriz econômica, acrescentou, deve abrir oportunidades e estimular amapaenses a retornar de estados do Sul, numa espécie de reversão do êxodo que começou antes da pandemia.

Entre 2018 e 2020, segundo estimativas oficiais, triplicou a quantidade de amapaenses que foram atrás de vagas de emprego em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por exemplo. Em SC, as cidades mais buscadas foram Florianópolis, Brusque e Itajaí (SC). Também houve migração para estados produtores de grãos como o Mato Grosso.

Alinny aguarda do governador Clécio Luís (SD) projetos de lei que visam preparar o cenário para estimular a chegada de grandes prestadoras de serviço e novos investimentos de empresas locais.

“Temos dado essa resposta no Legislativo de forma muito célere (…) e a gente defende veemente a mão de obra para quem reside no Amapá. As pessoas que foram para o Mato Grosso e SC vão voltar para seu estado e sua família, porque o Amapá vai garantir esses empregos”, comentou a deputada.

No último dia 20, a presidente da Alap participou do receptivo aos diretores da Transpetro, a empresa subsidiária que cuida do transporte e outras tarefas de logística para a Petrobras.

O grupo mapeia uma área para construir um terminal de armazenamento e operações, que deve ser o município de Calçoene, a 450 km de Macapá. Enquanto isso, a Petrobras perfura o primeiro dos três poços autorizados pelo Ibama em busca de petróleo a 175 km da costa de Oiapoque.