OCUPAÇÃO ILEGAL

PF sobrevoa área da União para investigar invasão próximo do Aeroporto de Macapá

29, novembro, 2025
Foto: Reprodução/Ascom/PF
Invasores estariam loteando ilegalmente cerca de 180 mil metros quadrados de território federal.
Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal realizou um sobrevoo em uma área da União localizada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Macapá para verificar a dimensão de uma invasão irregular em andamento. A ação faz parte de um conjunto de diligências iniciadas durante a semana, quando equipes identificaram pessoas loteando ilegalmente cerca de 180 mil metros quadrados de território federal.

Além da ocupação, a PF constatou danos ao patrimônio público, como a destruição de muros, o rompimento de correntes e o desmonte de cercas que delimitavam a área. O objetivo das apurações é localizar os responsáveis pelos crimes e reunir elementos para responsabilização criminal.

Vista aérea mostra danos e ocupações ilegais em terreno federal sob investigação

Sobrevoo da Polícia Federal identifica extensão da área invadida próximo ao Aeroporto de Macapá

Entre as infrações investigadas estão invasão de terras públicas, dano qualificado ao patrimônio da União e associação criminosa, com possibilidade de prisão em flagrante. A Polícia Federal reforça que qualquer ocupação não autorizada em área federal constitui ilícito penal, sujeito também a medidas civis e administrativas.

Segundo a corporação, o monitoramento da região continuará sendo realizado com apoio de equipes especializadas.

Agentes da Polícia Federal percorrem área invadida para documentar danos ao patrimônio da União

Danos ao patrimônio público, como a destruição de muros

Demarcações de loteamento

“A PF seguirá monitorando a região com apoio de equipes especializadas, imagens aéreas e georreferenciamento, assegurando a proteção do patrimônio público e a preservação da ordem jurídica”, informou a instituição em comunicado público.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!