PF sobrevoa área da União para investigar invasão próximo do Aeroporto de Macapá

Invasores estariam loteando ilegalmente cerca de 180 mil metros quadrados de território federal.

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal realizou um sobrevoo em uma área da União localizada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Macapá para verificar a dimensão de uma invasão irregular em andamento. A ação faz parte de um conjunto de diligências iniciadas durante a semana, quando equipes identificaram pessoas loteando ilegalmente cerca de 180 mil metros quadrados de território federal.

Além da ocupação, a PF constatou danos ao patrimônio público, como a destruição de muros, o rompimento de correntes e o desmonte de cercas que delimitavam a área. O objetivo das apurações é localizar os responsáveis pelos crimes e reunir elementos para responsabilização criminal.

Entre as infrações investigadas estão invasão de terras públicas, dano qualificado ao patrimônio da União e associação criminosa, com possibilidade de prisão em flagrante. A Polícia Federal reforça que qualquer ocupação não autorizada em área federal constitui ilícito penal, sujeito também a medidas civis e administrativas.

Segundo a corporação, o monitoramento da região continuará sendo realizado com apoio de equipes especializadas.

“A PF seguirá monitorando a região com apoio de equipes especializadas, imagens aéreas e georreferenciamento, assegurando a proteção do patrimônio público e a preservação da ordem jurídica”, informou a instituição em comunicado público.