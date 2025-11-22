Picape invade X do Sul deixa 1 morto e 3 feridos após colisão com carro da Guiana

De acordo com a polícia, turista avançou preferencial e causou colisão; tragédia poderia ter sido ainda maior

Por SELES NAFES

Um homem de 38 anos morreu e três adolescentes de 12, 16 e 17 anos ficaram feridos depois que uma caminhonete descontrolada invadiu uma das lanchonetes mais tradicionais de Macapá, a ‘X do Sul’, onde eles estavam reunidos em família. O acidente fatal ocorreu na noite desta sexta-feira (22), no bairro Central de Macapá.

Nathannael da Silva Santos lanchava acompanhado da namorada e de outras duas pessoas quando foi arrastado pelo veículo até a parede do estabelecimento. Além do impacto da caminhonete, ele ainda foi atingido por uma cerca de ouriço que desabou sobre o grupo após o choque.

Apesar dos esforços das equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, o óbito foi confirmado na chegada ao Hospital de Emergências. No momento do acidente, vários clientes ocupavam a área invadida, gerando desespero e correria.

Segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), tudo começou quando um carro com placa internacional, conduzido por uma turista da Guiana Francesa, avançou a preferencial na Avenida Ataíde Teive e colidiu com a caminhonete que trafegava pela Rua Jovino Dinoá.

Com o impacto, a médica que dirigia a picape perdeu o controle da direção e atingiu violentamente o interior da lanchonete. A tragédia só não foi maior porque o carro da turista — também descontrolado — acabou batendo em um veículo estacionado, impedindo que chegasse até a área onde havia mais clientes.

As duas motoristas, Bárbara Gwendolyn Phang, de 57 anos (turista), e Manuela Gonçalves Araújo, de 34 anos (médica), sofreram apenas escoriações e permaneceram no local até a chegada dos militares do BPRE.

Elas foram conduzidas para o Ciosp do Pacoval para prestar depoimento, enquanto a Polícia Científica fazia perícia no local. Não foram anunciados resultados de testes de etilômetro ou prisões.

A picape da médica foi apreendida e removida para o pátio do Detran por estar com a documentação atrasada.