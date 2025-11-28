PM encontra drogas em apartamento após suspeito confessar venda

Caso ocorreu no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Força Tática da Polícia Militar abordou três suspeitos em frente ao residencial Vila dos Oliveiras, no início da madrugada desta quinta-feira, 28, e um deles, flagrado com porções de maconha e cocaína nos bolsos, acabou preso. A ocorrência foi registrada no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá, por volta de 1h10.

À polícia, Weverton da Conceição dos Santos, de 32 anos, afirmou que estava comercializando os entorpecentes e levou os militares até seu apartamento, no mesmo habitacional, onde foram encontradas outras 12 porções da mesma droga sobre um guarda-roupa, totalizando 19 porções.

Antes de ser conduzido ao Ciosp do Pacoval por tráfico de drogas, uma consulta ao sistema prisional revelou que havia um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio contra o suspeito. Os outros dois abordados foram liberados.