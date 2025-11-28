TRÁFICO

PM encontra drogas em apartamento após suspeito confessar venda

28, novembro, 2025
Fotos: Olho de Boto
Caso ocorreu no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá.
Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Força Tática da Polícia Militar abordou três suspeitos em frente ao residencial Vila dos Oliveiras, no início da madrugada desta quinta-feira, 28, e um deles, flagrado com porções de maconha e cocaína nos bolsos, acabou preso. A ocorrência foi registrada no bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá, por volta de 1h10.

À polícia, Weverton da Conceição dos Santos, de 32 anos, afirmou que estava comercializando os entorpecentes e levou os militares até seu apartamento, no mesmo habitacional, onde foram encontradas outras 12 porções da mesma droga sobre um guarda-roupa, totalizando 19 porções.

Suspeito foi entregue no Ciosp do Pacoval. Fotos: Olho de Boto

Evidências da venda de drogas

Antes de ser conduzido ao Ciosp do Pacoval por tráfico de drogas, uma consulta ao sistema prisional revelou que havia um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio contra o suspeito. Os outros dois abordados foram liberados.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!