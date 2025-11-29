TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Polícia descobre ordens para matar e indicia detento do Iapen como mandante

29, novembro, 2025
Foto: Olho de Boto/SN
As investigações revelaram que, de dentro do presídio, o interno utilizava um celular clandestino para repassar ordens diretas ao executor do ataque.
Da REDAÇÃO

A Polícia Civil indiciou um detento do Iapen apontado como mandante de uma tentativa de homicídio envolvendo adolescentes em conflito com a lei. As investigações revelaram que o interno, ligado a uma organização criminosa, utilizava um celular clandestino para repassar ordens diretas ao executor do ataque.

O crime ocorreu em março deste ano, quando um adolescente de 16 anos efetuou disparos contra dois outros menores em Mazagão. Um dos alvos foi atingido, mas ambos sobreviveram.

Investigação foi da equipe da Delegacia de Mazagão. Foto: Ascom/PCAP

Durante a apuração, a Polícia Civil identificou o autor dos disparos e constatou que as vítimas pertenciam a facções rivais, conhecidas pela atuação violenta na região. A disputa entre esses grupos foi confirmada como motivação do atentado.

Com a finalização do procedimento referente ao adolescente responsável pelos tiros, o detento foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, promoção ou constituição de organização criminosa e corrupção de menores. O inquérito segue agora para relatório final e posterior envio ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que devem avaliar as medidas legais cabíveis.

O nome do detento não foi divulgado pelas autoridades.

Seles Nafes
