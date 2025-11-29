Polícia descobre ordens para matar e indicia detento do Iapen como mandante

As investigações revelaram que, de dentro do presídio, o interno utilizava um celular clandestino para repassar ordens diretas ao executor do ataque.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil indiciou um detento do Iapen apontado como mandante de uma tentativa de homicídio envolvendo adolescentes em conflito com a lei. As investigações revelaram que o interno, ligado a uma organização criminosa, utilizava um celular clandestino para repassar ordens diretas ao executor do ataque.

O crime ocorreu em março deste ano, quando um adolescente de 16 anos efetuou disparos contra dois outros menores em Mazagão. Um dos alvos foi atingido, mas ambos sobreviveram.

Durante a apuração, a Polícia Civil identificou o autor dos disparos e constatou que as vítimas pertenciam a facções rivais, conhecidas pela atuação violenta na região. A disputa entre esses grupos foi confirmada como motivação do atentado.

Com a finalização do procedimento referente ao adolescente responsável pelos tiros, o detento foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, promoção ou constituição de organização criminosa e corrupção de menores. O inquérito segue agora para relatório final e posterior envio ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que devem avaliar as medidas legais cabíveis.

O nome do detento não foi divulgado pelas autoridades.