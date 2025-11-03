Policiais encontram extração legalizada de madeira, mas flagram caça e foragidos

Durante ação de duas semanas, policiais flagraram caça ilegal, foragidos e fizeram ações educativas; três serrarias e duas indústrias madeireiras estavam regularizadas e utilizando madeira de manejo florestal sustentável.

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá concluiu, no último dia 31, a Operação Protetor dos Biomas no município de Mazagão e em mais de 40 comunidades rurais da região sul do estado. A ação durou duas semanas — entre 20 e 31 de outubro — e mobilizou equipes do Batalhão Ambiental, Companhia Fluvial e Grupamento Tático Aéreo (GTA), atuando por terra e por rio.

A missão teve como objetivo coibir crimes ambientais como desmatamento ilegal, queimadas, pesca predatória, garimpo, biopirataria e caça de animais silvestres. Houve ainda a prisão de foragidos da Justiça e a lavratura de seis boletins de ocorrência, além de diversas intervenções em áreas críticas de queimadas.

Surpresa positiva nas madeireiras

Durante a operação, três serrarias e duas indústrias madeireiras foram fiscalizadas. Para surpresa dos policiais, todas estavam operando dentro da legalidade, cumprindo as normas ambientais e utilizando planos de manejo florestal sustentável.

“Todas estão operando legalmente, atendendo aos requisitos necessários para a exploração sustentável. O plano de manejo é o principal requisito, com o mínimo de impacto para o meio ambiente”, explicou o subcomandante do Batalhão Ambiental, major Alves Neto.

A equipe também inspecionou os projetos de manejo florestal sustentável do Maracá (Associação ATEXMA) e da empresa concessionária TW Forest, além do pátio da empresa ECO Forte, as maiores empresas do setor, acompanhando todo o processo produtivo, desde a retirada da madeira do manejo sustentável e certificado até o beneficiamento. Segundo a corporação, a associação e as empresas atendem rigorosamente às recomendações dos órgãos ambientais e às resoluções vigentes.

Tecnologias e fiscalizações

Os policiais utilizaram satélites e sistemas digitais para localizar pontos suspeitos de derrubada de floresta.

“O sistema Mais Brasil nos permite visualizar, em tempo real, onde está ocorrendo desmatamento. O objetivo é combater queimadas, retirada ilegal de madeira, garimpo, pesca predatória e outros crimes ambientais”, destacou o major Alves Neto.

Além da fiscalização e prisões, a operação priorizou a educação ambiental. Palestras foram realizadas com moradores das comunidades e trabalhadores da região, com foco na prevenção de queimadas e derrubada ilegal de madeira — práticas comuns no período de estiagem.

Coordenação integrada

A Operação Protetor dos Biomas integra o plano estratégico da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), reunindo forças ambientais e de segurança para prevenir e reprimir crimes ambientais em todo o estado. As ações seguem contínuas, reforçando o compromisso do governo com a proteção dos biomas amazônicos no Amapá.