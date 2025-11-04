Prefeitura de Amapá causa polêmica ao criar vídeo fake com Virgínia e Vinícius Jr

Gestão municipal usou inteligência artificial para anunciar salários e viralizou após falha de voz; prefeitura não se pronuncia

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A prefeitura de Amapá, município localizado a 310 km de Macapá, provocou grande repercussão nas redes sociais após publicar um vídeo feito com inteligência artificial que simula a influenciadora Virgínia Fonseca e o jogador Vinícius Júnior. A peça publicitária, produzida para anunciar o pagamento dos salários de outubro aos servidores municipais, rapidamente viralizou e gerou uma onda de críticas.

Na montagem, considerada uma deep fake — termo usado para designar imagens falsas extremamente realistas geradas por IA — os avatares de Virginia e Vini aparecem em um ambiente que lembra um quarto de hotel ou motel, com música romântica ao fundo. A trilha sonora é uma composição de Zé Felipe, ex-namorado da influenciadora, o que aumentou o burburinho em torno do vídeo.

Com vozes atribuídas às figuras públicas, o conteúdo simula um diálogo celebrando o pagamento da folha.

“A Prefeitura acaba de me informar que o salário já está na conta. Pagamento referente ao mês de outubro”, diz a imagem de Virgínia. Em seguida, o personagem virtual de Vinícius Júnior afirma: “Compromisso e responsabilidade com o povo”.

Uma falha técnica chamou ainda mais atenção: no início da fala do avatar do jogador, ele aparece com voz feminina por alguns segundos, reforçando críticas sobre improviso e uso inapropriado de tecnologia para campanhas institucionais.

A publicação rapidamente gerou centenas de comentários, muitos questionando o uso de imagens de celebridades sem autorização, o teor considerado inadequado e o emprego de recursos públicos para produzir o material.

Até o momento, a gestão da prefeita Kelley Lobato (União) não se pronunciou sobre a repercussão negativa. Nem Vinícius Júnior nem Virgínia Fonseca comentaram o caso em suas redes sociais.