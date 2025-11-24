Professores e alunos alimentam gatos de rua na Ueap, mas alertam sobre abandono

Um grupo de acadêmicos e professores da instituição uniu forças em um gesto silencioso de solidariedade: garantir alimento e água aos animais, tirando do próprio bolso.

Por RODRIGO DIAS

Há anos, o campus da Universidade do Estado do Amapá (UEAP), no Centro de Macapá, se tornou um refúgio para dezenas de gatos em situação de rua.

Sensibilizados com a presença constante dos felinos, um grupo de acadêmicos e professores da instituição uniu forças em um gesto silencioso de solidariedade: garantir alimento e água aos animais, tirando o sustento do próprio bolso.

A ação não faz parte de um projeto oficial da universidade, mas é fruto de uma iniciativa espontânea de empatia e cuidado. Os voluntários se revezam na tarefa, garantindo que os gatos estejam sempre alimentados e saudáveis.

“É um ato de humanidade. Eles estão aqui, e se podemos amenizar o sofrimento e a fome, nós faremos”, afirma uma professora envolvida, que preferiu manter o anonimato.

O gesto tem recebido o apoio da comunidade acadêmica, que enxerga na iniciativa um exemplo de responsabilidade social e compaixão no ambiente universitário. Além da alimentação, alguns dos animais já foram vacinados, resultado do esforço coletivo dos cuidadores.

Apesar da nobreza da atitude, os voluntários fazem um alerta urgente. A boa ação tem despertado um efeito contrário: o abandono de animais no campus. Muitas pessoas, acreditando que os gatos serão automaticamente acolhidos, têm deixado seus bichos no local – uma prática criminosa.

“Pedimos encarecidamente que não abandonem mais animais na universidade. A ração e os cuidados vêm do nosso próprio bolso, e não temos estrutura nem recursos para acolher um número crescente de abandonos”, explica um dos acadêmicos voluntários.

O abandono de animais é crime ambiental previsto na Lei Federal nº 9.605/98. Além de ilegal, o ato sobrecarrega o grupo e agrava o problema da superpopulação de gatos não castrados.

Os voluntários pretendem manter a iniciativa, mas reforçam o pedido de consciência à população. Quem quiser colaborar pode doar ração diretamente na UEAP.