Recém-nascida é abandonada ensanguentada sobre mesa no interior do Amapá

Caso foi registrado em Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Uma cena de profunda dor e desespero foi registrada em Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá, nesta quinta-feira (20). Uma recém-nascida, que mal havia chegado ao mundo, foi encontrada abandonada sobre uma mesa, nos fundos de uma residência, com o cordão umbilical e vestígios de sangue ainda evidentes.

O abandono ocorreu nas proximidades de um comércio local. A criança, uma menina, foi localizada por uma moradora que ouviu um barulho incomum. Ao verificar a origem do som, deparou-se com a imagem devastadora: o bebê, nu ou envolto apenas em um pano, deixado em cima da mesa.

Vizinhos agiram rapidamente. Um deles utilizou o próprio carro para levar a recém-nascida, acompanhada da cunhada, às pressas para a unidade de saúde mais próxima, numa tentativa de preservar a vida da criança.

O estado de saúde da bebê é grave. Segundo o delegado Felipe Rodrigues, responsável pelo caso, devido às complicações, ela precisou ser transferida imediatamente para Macapá, onde recebe cuidados intensivos.

A Polícia Civil iniciou diligências para identificar e localizar a mãe. O crime de abandono de incapaz, especialmente nessas circunstâncias, pode resultar em punições severas.

A comunidade local, revoltada, cobra justiça e informações que ajudem a esclarecer o caso.