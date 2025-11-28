Réveillon 2026: Clécio anuncia Anitta

O show deve repetir a energia das turnês recentes de Anitta, como Baile Funk Experience e Ensaios da Anitta.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A funkeira Anitta é a primeira atração anunciada para o Réveillon do Amapá 2026. O governador Clécio Luís confirmou, nesta sexta-feira (28), que a artista fará o show do dia 29 de dezembro no anfiteatro da Fortaleza de São José, com entrada gratuita e participação das tradicionais aparelhagens de som locais que caracterizam a cultura brega no estado.

Ao anunciar o nome da cantora, Clécio destacou que o evento se consolidou como o maior da Amazônia e tem papel estratégico na economia local. Segundo ele, a virada atrai turistas, lota hotéis e restaurantes, aumenta a demanda por serviços e amplia a geração de empregos temporários.

“A finalidade é movimentar a economia e garantir que todos possam ganhar dinheiro nesse período”, afirmou.

O que esperar do show

O show deve repetir a energia das turnês recentes de Anitta, como Baile Funk Experience e Ensaios da Anitta, trazendo faixas do álbum Funk Generation — “Funk Rave”, “Joga Pra Lua” e “Bellakeo” — além de hits globais como “Envolver”, “Vai Malandra” e “Show das Poderosas”. A artista também costuma incluir homenagens ao axé e à música baiana, com medleys tradicionais como “Arerê”, “Bate Lata” e “Caranguejo”.

O Réveillon 2026 é promovido pela iniciativa privada em parceria com o Governo do Estado e conta com apoio institucional para estrutura e organização. Com o anúncio da primeira atração, a programação passa a ser oficialmente aberta.