São José e Sartore decidirão o título da Série Ouro de Futsal em Macapá

Semifinais ocorreu nesta quinta-feira (8) e contou com o bom número de torcedores no ginásio do IFAP na zona norte de Macapá

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

As emoções da Série Ouro de Futsal ficaram ainda mais intensas na noite desta quinta-feira (6), no ginásio do IFAP, na zona norte de Macapá, com a realização das semifinais que definiram os finalistas da temporada.

No primeiro confronto, o São José venceu o Real Jari em um jogo eletrizante e marcado pela rivalidade. Com a presença do ex-jogador da Seleção Brasileira Simi, o São José mostrou força e superou o adversário por 6 a 5, em uma partida decidida nos detalhes. O Real Jari teve como destaque Denilson Campeão, que ajudou a equilibrar o duelo, mas acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo.

Na segunda semifinal, o Sartore não deu chances ao Independente e garantiu vaga na decisão com uma goleada por 6 a 1. Sob o comando do jogador Lucas Rondineles, a equipe dominou as ações desde o início e mostrou que chega à final com méritos.

A grande final da Série Ouro de Futsal está marcada para o dia 18 de novembro, às 18h, no ginásio do IFAP. O duelo promete ser um dos mais aguardados do calendário esportivo amapaense, colocando frente a frente duas equipes em excelente fase técnica.