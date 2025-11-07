São José e Sartore decidirão o título da Série Ouro de Futsal em Macapá

Por JONHWENE SILVA
As emoções da Série Ouro de Futsal ficaram ainda mais intensas na noite desta quinta-feira (6), no ginásio do IFAP, na zona norte de Macapá, com a realização das semifinais que definiram os finalistas da temporada.
No primeiro confronto, o São José venceu o Real Jari em um jogo eletrizante e marcado pela rivalidade. Com a presença do ex-jogador da Seleção Brasileira Simi, o São José mostrou força e superou o adversário por 6 a 5, em uma partida decidida nos detalhes. O Real Jari teve como destaque Denilson Campeão, que ajudou a equilibrar o duelo, mas acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo.
Na segunda semifinal, o Sartore não deu chances ao Independente e garantiu vaga na decisão com uma goleada por 6 a 1. Sob o comando do jogador Lucas Rondineles, a equipe dominou as ações desde o início e mostrou que chega à final com méritos.
A grande final da Série Ouro de Futsal está marcada para o dia 18 de novembro, às 18h, no ginásio do IFAP. O duelo promete ser um dos mais aguardados do calendário esportivo amapaense, colocando frente a frente duas equipes em excelente fase técnica.