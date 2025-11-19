São José vence o Sartore e conquista o tri da Série Ouro de futsal do AP

Partida ocorreu na noite desta terça-feira (18), no ginásio do Ifap, na zona norte de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Em uma partida em que demonstrou superioridade do início ao fim, o São José garantiu o tricampeonato da Série Ouro de futsal, a elite da modalidade no Amapá. O Tricolor do bairro do Laguinho teve Simi, Rabisco e Leandrinho como principais destaques. O Sartore até tentou equilibrar o confronto, mas não conseguiu impor seu ritmo.

Com toques rápidos, triangulações eficientes e precisão nas finalizações, o São José venceu por 7 a 3 e adicionou mais um troféu à sua galeria. A equipe entrou em quadra determinada desde os primeiros minutos, imprimindo ritmo intenso e dificultando as ações ofensivas do adversário. A marcação alta e as jogadas ensaiadas funcionaram bem, dando tranquilidade ao time.

O Sartore chegou a ajustar sua postura defensiva e apostou em saídas rápidas, mas esbarrou na boa atuação do Tricolor e na solidez defensiva do São José. O time seguiu aproveitando os espaços e ampliando o placar com naturalidade. Em noite inspirada, Rabisco marcou um hat-trick e teve papel decisivo na vitória.

“Foi um jogo muito bom. Fizemos uma excelente competição e apostamos em atletas daqui do estado, e deu certo. Graças a Deus, tive a felicidade de marcar três gols nessa final. O sentimento é de missão cumprida”, destacou Rabisco.

Ao final da partida, a torcida do Laguinho fez festa nas arquibancadas, comemorando mais uma conquista histórica. Jogadores e comissão técnica celebraram o tricampeonato e ressaltaram o empenho do grupo ao longo de toda a competição.

“Missão cumprida! Esse é o sentimento que tenho neste momento. A gente abraçou a ideia, entendeu o que a diretoria queria e conseguiu atingir o resultado. Minha satisfação é saber que, depois de vários anos jogando, me senti novamente um garoto – e isso me deixa muito feliz”, finalizou Simi, pivô do São José e ex-atleta da seleção brasileira.