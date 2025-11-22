Sem mostrar problemas, prefeitura alega ‘risco’ e interdita Shopping Popular

Complexo construído nas gestões Clécio e Furlan teria apresentado rachaduras e perigo eminente, segundo avaliação da Defesa Civil Municipal

Por SELES NAFES

Dezenas de pequenos empreendedores foram surpreendidos, na tarde deste sábado, com a decisão da Prefeitura de Macapá de interditar o Shopping Popular, na Rua São José, centro comercial da capital. Um laudo da Defesa Civil Municipal aponta que teria ocorrido movimentação da estrutura causando fissuras em locais importantes de sustentação. Aos empreendedores e num vídeo divulgado nas redes, a PMM não diz especificamente quais partes do prédio teriam sido afetadas.

A obra foi iniciada na gestão Clécio (SD) na Prefeitura de Macapá e concluída no governo Furlan (MDB).

“Foi inaugurada em 2021, quando recebemos com aproximadamente 90% da obra já executada, e entramos com a parte de acabamento. Lembrando que toda a parte estrutural já havia sido fiscalizada pelos órgãos regulamentadores para que a gente pudesse fazer a entrega técnica”, lembrou o secretário de Obras de Macapá, Cássio Cruz.

Neste sábado (21), os empreendedores foram informados pela equipe da prefeitura sobre a interdição. Além da Defesa Civil e da Semob, servidores da Secretaria Municipal de Trabalho também foram ao local.

A prefeitura informou que está buscando um local alternativo para transferir os empreendedores do shopping e da Feira do Caranguejo, para que as obras de reforma sejam realizadas.

“E que os empreendedores tenham, da prefeitura, medidas compensatórias, auxílios e benefícios para mitigar esses danos”, comentou Marciane Santo.