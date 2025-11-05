Sem repasses da PMM, empresa volta a recolher ônibus e capital vive manhã de caos

Por SELES NAFES

Transporte por aplicativo de carro e moto, caronas, bicicletas ou pé. O macapaense se ‘virou nos 30’, na manhã desta quarta-feira (5), para chegar ao trabalho ou na escola. Pela segunda vez em menos de dois meses, a maior empresa de ônibus da capital, a Nova Macapá, fez uma operação tartaruga e retardou a saída dos ônibus da garagem em protesto contra falta de repasses da prefeitura.

Para o tamanho da população, Macapá deveria ter pelo menos 150 ônibus em circulação. Dos 100 veículos inicialmente anunciados da Nova Macapá pela prefeitura em 2024, apenas 60 estão em circulação em dias normais, segundo o Portal SN apurou com o próprio Sindicato dos Rodoviários (Sincotrap) e fontes da CTMac. Desses, só 30 estavam nas ruas hoje para atender toda a capital. Apenas a Expresso Marco Zero, com pouco mais de 20 veículos, operou normalmente.

“Liguei para a empresa. Informaram que não havia combustível. A prefeitura não está repassando o subsídio de R$ 1,50 sobre a tarifa”, explicou Max Délis, diretor do Sincotrap.

“O prefeito não está cumprindo com a parte dele com as empresas, não está repassando também a meia-passagem e nem o dinheiro do passe-livre. A tarifa tá colegada há mais de 4 anos. Esses 28 ônibus novos com ar condicionado serão retirados porque não tem condições de pagar. Ou a empresa paga os funcionários ou os ônibus”, acrescentou.

As paradas de ônibus ficaram lotadas em todos os bairros, mas às 9h os passageiros já tinham deixado os abrigos graças a outros meios de locomoção. Muitos estudantes, porém, voltaram para casa. Alguns ônibus começaram a ser liberados por volta das 8h30.

“Vivemos uma bolha no transporte público, e essa bolha vai estourar agora. O sindicato não vai assistir seus trabalhadores perderem emprego porque a prefeitura não cumpre o que promete para os empresários”.

A CTMac e nem a prefeitura se pronunciaram sobre a crise.