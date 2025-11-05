Senador agradece por medidas que socorreram setor do açaí do Amapá após tarifaço

Vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou visita ao Amapá e prometeu ampliar apoio à cadeia produtiva do açaí, afetada pela taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O senador Randolfe Rodrigues agradeceu pessoalmente ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, pelas medidas que garantiram a sobrevivência de empresas e a preservação de empregos na cadeia produtiva do açaí no Amapá. O encontro ocorreu em Brasília, onde o parlamentar destacou que o apoio do Governo Federal foi decisivo para evitar o colapso das exportações após o “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos.

“Estou aqui com o vice-presidente Geraldo Alckmin para prestar um agradecimento em nome dos empreendedores de açaí do Amapá, em nome da principal exportadora de açaí do mundo, que é a Sambazon. (…) A Sambazon está em vias de conseguir um financiamento que salvará não somente a empresa, mas também os empregos dos trabalhadores”, declarou Randolfe.

O senador entregou ao vice-presidente um conjunto de produtos da marca como gesto simbólico de gratidão e o convidou a visitar o estado para conhecer de perto a fábrica e a cadeia produtiva do fruto.

Em resposta, Alckmin confirmou a visita e reiterou o compromisso do governo com o fortalecimento do setor.

“Vamos lá no Amapá conhecer o grande trabalho da Sambazon, exportando para o mundo todo. Aliás, vamos ajudar a abrir mais mercados, trabalhar para resolver o problema estadunidense e comemorar com bastante açaí — o açaí original do Amapá”, afirmou.

O gesto de agradecimento ocorre semanas após uma série de reuniões entre representantes do setor e o Governo Federal, articuladas por Randolfe. O objetivo foi discutir soluções para o impacto da taxação de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, medida que ameaçava causar prejuízos bilionários ao segmento – responsável por movimentar cerca de US$ 20 milhões anuais apenas no Amapá.

Durante os encontros, o vice-presidente apresentou um conjunto de ações emergenciais, incluindo crédito subsidiado via BNDES, compras governamentais de açaí para a merenda escolar e negociações diplomáticas para reduzir as tarifas e abrir novos mercados internacionais.

As medidas fazem parte do Plano Brasil Soberano (MP 1.309/25), que prevê apoio a setores estratégicos da economia brasileira, especialmente os voltados à exportação de produtos sustentáveis. No caso do Amapá, as ações devem garantir fôlego financeiro às empresas exportadoras e estabilidade para milhares de trabalhadores que dependem da cadeia produtiva do açaí.